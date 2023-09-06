Прем'єрка Данії впевнена: Україна зробить все можливе для боротьби з корупцією

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вся Європа вражена тим, як Україна справляється із викликом боротьби з корупцією під час війни.

Про це вона сказала на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови данського уряду, перед повномасштабною війною Україна зробила недостатньо для боротьби з корупцією. Вона також нагадала, що це один із критеріїв до вступу в ЄС.

"Гарантій немає, але я дуже впевнена, що Україна зробить все можливе під час війни для боротьби з корупцією", – зазначила Фредеріксен.

Водночас прем'єрка Данії погодилася із президентом України, що коли йде війна можна зробити максимум, що можеш, але не більше.

Повідомлялося, що у середу Метте Фредеріксен під час візиту до України знову відвідала Бучу, а після того виступила у Верховній Раді.

Зазначимо, що посол ЄС Матті Маасікас в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що створені після Революції Гідності антикорупційні органи довели свою ефективність.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву.