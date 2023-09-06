Премьер Дании уверена: Украина сделает все возможное для борьбы с коррупцией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что вся Европа поражена тем, как Украина справляется с вызовом борьбы с коррупцией во время войны.

Об этом она сказала на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

По словам главы датского правительства, перед полномасштабной войной Украина сделала недостаточно для борьбы с коррупцией. Она также напомнила, что это один из критериев к вступлению в ЕС.

"Гарантий нет, но я очень уверена, что Украина сделает все возможное во время войны для борьбы с коррупцией", – отметила Фредериксен.

В то же время премьер Дании согласилась с президентом Украины, что когда идет война можно сделать максимум, что можешь, но не более.

Сообщалось, что в среду Метте Фредериксен во время визита в Украину снова посетила Бучу, а после того выступила в Верховной Раде.

Отметим, что посол ЕС Матти Маасикас в интервью "Европейской правде". заявил, что созданные после Революции Достоинства антикоррупционные органы доказали свою эффективность.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что коррупция в Украине оказывает значительное влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву.