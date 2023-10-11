Финляндия тоже организует эвакуацию граждан из Израиля и палестинских территор

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о подготовке эвакуационного рейса для сограждан и резидентов страны, которые нуждаются в помощи для выезда из Израиля и палестинских территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии.

Граждане и резиденты Финляндии, которые нуждаются в помощи, будут эвакуированы на родину или в ближайший безопасный район "с их согласия и за их собственный счет".

"Министерство иностранных дел работает над соответствующими мерами в тесном сотрудничестве с другими северными странами и стремится обеспечить возможность эвакуации в течение следующих нескольких дней", – добавили в финском МИД.

Там напомнили, что гражданам Финляндии рекомендуют воздержаться от поездок в Израиль, "кроме жизненно необходимых", а также путешествий в израильские районы вблизи границы с сектором Газа и вблизи границы с Ливаном и Сирией.

Напомним, ряд авиакомпаний отменили рейсы из Тель-Авива на неопределенное время после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей эскалации.

Некоторые страны в связи с этим организовали эвакуационные рейсы для своих граждан.

Среди таких – Польша, которая объявила, что отправит в Тель-Авив военно-транспортные самолеты. О таком решении думают также в Литве. Эвакуационные рейсы объявили также Дания, Швеция и Норвегия.