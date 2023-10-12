Британия эвакуирует семьи своих дипломатов из Израиля

Министерство иностранных дел Великобритании в четверг объявило об эвакуации семей британских дипломатов из Израиля в качестве "меры предосторожности".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Несмотря на решение об эвакуации, британское посольство в Израиле остается открытым и продолжит оказывать консульские услуги тем, кто нуждается в помощи.

Дополнительно правительство Великобритании рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль без крайней необходимости.

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в среду посетил Израиль, где заявил о "непоколебимой солидарности" Лондона со страной, которая подверглась нападению террористической группировки ХАМАС из сектора Газа.

Он сказал, что Израиль имеет право защищать себя, но добавил, что "мы хотели бы видеть как можно меньше жертв среди гражданского населения".

Некоторые страны ранее организовали эвакуационные рейсы для своих граждан из Израиля.

Среди таких – Польша, которая объявила, что отправит в Тель-Авив военно-транспортные самолеты. О таком решении думают также в Литве. Эвакуационные рейсы объявили также Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.