РФ зробила крок до можливості відновлення ядерних випробувань

Російська Держдума зробила перший крок до відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами спікера Держдуми Вячеслава Володіна, в той час, як РФ ратифікувала договір про заборону ядерних випробувань у 2000 році, США не зробили цього через своє "безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки".

"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. РФ зробить все, щоб захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет", – заявив він.

Попри те, що Росія відкликає ратифікацію, вона залишається підписантом ДВЗЯВ і заявляє, що продовжить надавати дані до глобальної системи моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які ядерні випробування.

Договір підписали 187 країн і ратифікували 178, але він не може набути чинності, доки його не підпишуть і не ратифікують вісім країн, що ухиляються від підписання. Китай, Єгипет, Іран та Ізраїль підписали, але не ратифікували ДВЗЯВ. Північна Корея, Індія та Пакистан не підписали пакт.

Хоча Сполучені Штати підписали, але не ратифікували договір, вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року, від чого, за їхніми словами, не планують відмовлятися.

Вашингтон розглядає план Москви відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ як спосіб посилити тиск на США та інші країни з метою припинення постачання зброї та іншої допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.

Крім того, цього року Росія вирішила "призупинити" участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який встановлював обмеження на ядерні арсенали РФ і Сполучених Штатів.