РФ сделала шаг к возможности возобновления ядерных испытаний

Российская Госдума сделала первый шаг к отзыву ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о дератификации ДВЗЯИ. Ожидается, что во втором чтении этот проект будет рассмотрен в среду, а в третьем, окончательном чтении – в четверг.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в то время как РФ ратифицировала договор о запрете ядерных испытаний в 2000 году, США не сделали этого из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. РФ сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет", – заявил он.

Несмотря на то, что Россия отзывает ратификацию, она остается подписантом ДВЗЯИ и заявляет, что продолжит предоставлять данные в глобальную систему мониторинга, которая оповещает мир о любых ядерных испытаниях.

Договор подписали 187 стран и ратифицировали 178, но он не может вступить в силу, пока его не подпишут и не ратифицируют восемь стран, уклоняющихся от подписания. Китай, Египет, Иран и Израиль подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ. Северная Корея, Индия и Пакистан не подписали пакт.

Хотя Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор, они придерживаются моратория на испытания ядерного оружия с 1992 года, от чего, по их словам, не планируют отказываться.

Вашингтон рассматривает план Москвы отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками.

Ни одна страна кроме Северной Кореи не проводила испытания ядерного оружия в этом веке.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, но отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры захід западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.

Кроме того, в этом году Россия решила "приостановить" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который устанавливал ограничения на ядерные арсеналы РФ и Соединенных Штатов.