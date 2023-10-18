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Антиукраїнський кандидат знову провалився на виборах спікера Палати представників США

Середа, 18 жовтня 2023, 20:10

Друге голосування за нового спікера Палати представників США, в якому брав участь противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан, показало, що він втрачає підтримку серед однопартійців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За Джордана під час голосування в середу ввечері віддали голоси 199 республіканців – на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса (і став єдиним, хто віддав за нього голос).

Будь-який кандидат на посаду спікера Палати представників повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів. Хоча в республіканців є формальна більшість у 221 мандат, вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.

Противник допомоги Україні поки не зміг стати спікером Палати представників США

За висуванця від Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували всі 212 його однопартійців – які раніше обіцяли не підтримувати жодного представника іншої політсили.

Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

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