Антиукраїнський кандидат знову провалився на виборах спікера Палати представників США

Друге голосування за нового спікера Палати представників США, в якому брав участь противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан, показало, що він втрачає підтримку серед однопартійців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За Джордана під час голосування в середу ввечері віддали голоси 199 республіканців – на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса (і став єдиним, хто віддав за нього голос).

Будь-який кандидат на посаду спікера Палати представників повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів. Хоча в республіканців є формальна більшість у 221 мандат, вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.

За висуванця від Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували всі 212 його однопартійців – які раніше обіцяли не підтримувати жодного представника іншої політсили.

Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".