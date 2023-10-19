В Берлине очередная пропалестинская акция переросла в столкновения, полиция применила водомет

В районе Берлина Нойкёльн снова прошла большая пропалестинская демонстрация, переросшая в столкновения с полицией с пострадавшими.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Акция изначально была запрещенной, но на нее пришли несколько сотен человек.

В полиции сообщили, что из толпы начали бросаться камнями и бутылками, а также применять пиротехнику. В жилом квартале сгорели грузовик и несколько автомобилей.

фото: bild

фото: bild

Несколько правоохранителей получили ранения и травмы, пострадавшие есть и среди протестующих.

Во время задержаний полиция применила перцовый газ. Когда протестующие начали поджигать среди улицы случайные объекты, силовики применили водомет.

Wasserwerfereinsatz jetzt in der Sonnenallee. pic.twitter.com/T8QURZLuH5 — julius geiler (@glr_berlin) October 17, 2023

Несколько сотен протестующих собрались также возле МИД – на акцию против войны на Ближнем Востоке. Организатор досрочно завершила событие из-за того, что "не имела влияния" на фактических участников. На акцию зарегистрировались 50 человек, но пришли несколько сотен.

Die Polizei hat die Demo am Auswärtigen Amt mittlerweile beendet. Die Demonstranten sitzen nun auf der Straße und werden von den Beamten weggetragen. #Gaza #Israel #Palaestine pic.twitter.com/tIItWQIUk9 — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) October 18, 2023

Одновременно в Берлине прошла демонстрация против антисемитизма, устроенная жителями района, где попытались поджечь здание еврейской общины. Пришли полсотни человек.

"Мы живем в этом районе, поэтому чувствуем обязанность четко показать, что мы против этого", – заявила инициатор акции Соня Клеверкорн.

Напомним, в ночь на среду у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.

Митинг в воскресенье с участием около 1000 человек тоже завершился столкновениями с полицией.

В середине октября в Берлине судебным решением запретили акции в поддержку нападения ХАМАС на Израиль.