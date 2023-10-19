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В Берлине очередная пропалестинская акция переросла в столкновения, полиция применила водомет

фото, видео
Четверг, 19 октября 2023, 10:03

В районе Берлина Нойкёльн снова прошла большая пропалестинская демонстрация, переросшая в столкновения с полицией с пострадавшими.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Акция изначально была запрещенной, но на нее пришли несколько сотен человек.

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В полиции сообщили, что из толпы начали бросаться камнями и бутылками, а также применять пиротехнику. В жилом квартале сгорели грузовик и несколько автомобилей.

 
фото: bild
 
фото: bild

Несколько правоохранителей получили ранения и травмы, пострадавшие есть и среди протестующих.

Во время задержаний полиция применила перцовый газ. Когда протестующие начали поджигать среди улицы случайные объекты, силовики применили водомет.

Несколько сотен протестующих собрались также возле МИД – на акцию против войны на Ближнем Востоке. Организатор досрочно завершила событие из-за того, что "не имела влияния" на фактических участников. На акцию зарегистрировались 50 человек, но пришли несколько сотен.

Одновременно в Берлине прошла демонстрация против антисемитизма, устроенная жителями района, где попытались поджечь здание еврейской общины. Пришли полсотни человек.

"Мы живем в этом районе, поэтому чувствуем обязанность четко показать, что мы против этого", – заявила инициатор акции Соня Клеверкорн.

Напомним, в ночь на среду у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.

Митинг в воскресенье с участием около 1000 человек тоже завершился столкновениями с полицией.

В середине октября в Берлине судебным решением запретили акции в поддержку нападения ХАМАС на Израиль.

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