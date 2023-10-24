Макрон призвал Израиль не расширять конфликт в секторе Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Израиль призвал его не расширять конфликт с ХАМАС и рассматривать освобождение заложников, которые удерживаются в секторе Газа, как первоочередную задачу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время встречи со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом, сообщает Euronews.

По его словам, первой целью на сегодня должно быть освобождение всех заложников, находящихся в секторе Газа, без каких-либо различий.

"Я думаю, что наш долг – бороться с этими террористическими группировками без путаницы и, я бы сказал, без расширения конфликта", – сказал Макрон.

Он также заявил Герцогу, что Израиль не одинок в войне против терроризма, добавив, что необходимо четко нацеливаться на террористические группы во время операций.

Ранее Макрон заявил, что в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль подтверждена гибель 30 выходцев из Франции, судьба еще 9 человек точно не известна.

Напомним, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции ведет расследование по факту гибели французских граждан в Израиле после нападения боевиков ХАМАС.

Утром 24 октября Макрон прибыл в Израиль с "визитом солидарности".