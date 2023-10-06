В Косово начали прибывать британские военные, которые усилят контингент НАТО

Первые 200 британских военнослужащих в пятницу прибыли в Приштину для усиления миротворческой миссии НАТО в частично признанном Косово (KFOR).

Об этом сообщило британское Минобороны, пишет "Европейская правда".

Великобритания решила отправить дополнительный контингент в Косово по просьбе Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе после нападения на косовскую полицию 24 сентября и усиления напряженности в регионе.

Солдаты 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской присоединились к британскому контингенту в составе более 400 военных, который уже находится в Косово в рамках ежегодных учений.

"Под командованием НАТО эти силы будут готовы к проведению операций в соответствии с мандатом KFOR по поддержанию безопасной и защищенной среды и обеспечению свободы передвижения для всех жителей Косово", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Румыния отправит роту военнослужащих для усиления миротворческих сил НАТО в Косово, а Германия – 150 военных Бундесвера.

Напомним, в сентябре на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

В Приштине утверждают, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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