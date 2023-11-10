На офисе испанских социалистов в Брюсселе написали "предатели" из-за соглашения Санчеса

Офис испанских социалистов в Брюсселе в ночь на пятницу расписали оскорблениями после того, как лидер партии Педро Санчес пошел на соглашение со сторонниками отделения Каталонии для формирования правительства.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На штаб-квартире Испанской социалистической рабочей партии в Брюсселе в ночь на пятницу написали оскорбления и слово "Предатели".

Об инциденте сообщила в соцсетях сама партия, осудив атаку как "покушение на демократию и конституционные ценности".

Denunciamos el vil ataque a nuestra sede esta noche.



Este acto vandálico a la casa del pueblo del @PSOE en Bruselas es una agresión a la democracia y a los valores constitucionales que nuestro partido, con más de 140 años de historia, representa. pic.twitter.com/97s61kriRq — PSOE Bruselas (@psoebruselas) November 10, 2023

Напомним, в четверг стало известно о договоренности Педро Санчеса, лидера социалистов, с каталонской партией Junts: последняя готова поддержать переизбрание Санчеса в обмен на амнистию каталонских сепаратистов.

Потенциальная амнистия встретила жесткое осуждение со стороны консервативных оппонентов Санчеса, которые организовали крупные протесты и обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права в Испании ради собственной политической выгоды.

В среду комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выразил обеспокоенность и обратился к испанскому правительству с письмом, в котором попросил предоставить более подробную информацию об обсуждаемом соглашении об амнистии.

В пятницу социалисты заручились поддержкой баскских националистов.