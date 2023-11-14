Протрамповский экс-ведущий Fox News засветился на протестах в Мадриде против амнистии

Бывший протрамповский ведущий телеканала Fox News и любимец правых Такер Карлсон принял участие в акции протеста в Мадриде против планов принятия амнистии для участников попытки отделения Каталонии от Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Карлсон был в окружении фанатов, когда пришел на демонстрацию в Мадриде против плана премьер-министра Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов, чтобы заручиться их поддержкой на следующий срок пребывания у власти.



"Любой, кто нарушает конституцию (Испании) ... чтобы покончить с демократией, является тираном, является диктатором. И это происходит в центре Европы", – сказал Карлсон в видеоролике, размещенном в социальных сетях.

Скандально известного телеведущего, который продвигал теории заговора в эфире во время своей работы на Fox News, демонстранты встретили выкриками: "Эй, Такер, помоги нам с этим ублюдком".

Карлсон присутствовал на протесте вместе с лидером ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскалем.

На прошлой неделе Санчес подписал противоречивое соглашение с каталонской сепаратистской партией Junts. Соглашение включает предложение одобрения закона об амнистии всех лиц, причастных к попытке провозгласить независимость Каталонии в 2017 году.

Законопроект, поданный социалистами Санчеса в понедельник, еще не был одобрен парламентом. Но он уже вызвал массовые протесты по всей стране.

Демонстрации усилились в воскресенье, когда десятки тысяч людей вышли на улицы в разных городах по инициативе консервативной оппозиционной Народной партии.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента на выборах 2024 года.