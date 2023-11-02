Боснійські сепаратисти перенесли свої сайти на домен Сербії після санкцій США

Офіційні вебсайти уряду сепаратистської Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – в четвер відновили роботу після того, як були закриті в межах санкцій США, запроваджених проти посадовців РС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Республіки Сербської Радован Віскович заявив, що через санкції США американська компанія, яка обслуговувала офіційні сайти ентитету, відключила вебсторінки – хоча їх нібито проплатили до лютого 2025 року.

"Нас закрили американці", – нарікав Віскович.

З минулого тижня сайти уряду, президента, державної служби та інспекційної адміністрації РС не функціонували, але прем’єр ентитету оголосив, що їх перенесли на сусідній сербський домен ".rs", тож тепер вони знову працюють.

Він також пообіцяв подати до суду на американську компанію, яка закрила вебсайти без попереднього повідомлення, але відмовився її назвати.

Минулого місяця США запровадили санкції проти членів сім'ї та бізнес-мережі сербського націоналіста й проросійського лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка через політичну корупцію.

Сам Віскович разом із трьома іншими сербськими високопосадовцями, включно із сербським членом президента Боснії Желькою Цвіяновичем, потрапили під санкції США ще в липні за сприяння ухваленню закону, який підриває післявоєнну конституцію Боснії та Дейтонські угоди.

Сам Мілорад Додік, як відомо, перебуває під санкціями США ще з початку 2022 року через підрив конституційного ладу Боснії і Герцеговини. Він давно виступає за відокремлення регіону, який очолює, а в липні пригрозив провести референдум про відокремлення.

Читайте детальніше у статті про те, чому у Боснії і Герцеговині всерйоз говорять про нову війну.