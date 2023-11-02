Боснийские сепаратисты перенесли свои сайты на домен Сербии после санкций США

Официальные веб-сайты правительства сепаратистской Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – в четверг возобновили работу после того, как были закрыты в рамках санкций США, введенных против должностных лиц РС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вискович заявил, что из-за санкций США американская компания, которая обслуживала официальные сайты энтитета, отключила веб-страницы – хотя их якобы оплатили до февраля 2025 года.

"Нас закрыли американцы", – сетовал Вискович.

С прошлой недели сайты правительства, президента, государственной службы и инспекционной администрации РС не функционировали, но премьер энтитета объявил, что их перенесли на соседний сербский домен ".rs", и теперь они снова работают.

Он также пообещал подать в суд на американскую компанию, которая закрыла веб-сайты без предварительного уведомления, но отказался ее назвать.

В прошлом месяце США ввели санкции против членов семьи и бизнес-сети сербского националиста и пророссийского лидера Республики Сербской Милорада Додика из-за политической коррупции.

Сам Вискович вместе с тремя другими сербскими чиновниками, включая сербского члена президента Боснии Желько Цвияновича, попали под санкции США еще в июле за содействие принятию закона, который подрывает послевоенную конституцию Боснии и Дейтонские соглашения.

Сам Милорад Додик, как известно, находится под санкциями США еще с начала 2022 года из-за подрыва конституционного строя Боснии и Герцеговины. Он давно выступает за отделение региона, а в июле пригрозил провести референдум об отделении.

Читайте подробнее в статье о том, почему в Боснии и Герцеговине всерьез говорят о новой войне.