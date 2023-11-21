В армії Литви занепокоєні рівнем витрат на створення нової дивізії

При збереженні нинішнього фінансування оборони повноцінну дивізію Збройних сил Литви може бути створено у 2035 році, що на п'ять років пізніше, ніж планується.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис, повідомляє LRT.

За його словами, щоб повністю підготувати підрозділ до 2030 року, у бюджеті на найближчі роки необхідно передбачити збільшення видатків на оборону, і без збільшення фінансування створення дивізії "займе час, а час – не наш союзник".

"Я буду реалістом – за нинішнього фінансування це 2035 рік. Можливо, що у 2035 році ми досягнемо повної боєздатності, але я оптимістично налаштований на те, що політики справді розуміють, яке значення для нас це має, тож фінансування буде збільшено", – сказав Рупшис.

Головком армії Литви зазначив, що структура дивізії переглядається, оскільки озброєння та боєприпаси, які раніше призначалися для бригади Aukstaitija, відправили для допомоги Україні.

"Якщо подивитися на середньострокові плани закупівель, то ми не бачимо перспектив, що у нас вийде до 2030 року обзавестися зброєю для цієї нашої третьої бригади Aukstaitija", – переконаний Рупшис.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що привітав би можливе рішення Німеччини щодо прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Повідомляли, що Німеччина визначилася із підрозділами, які на постійній основі сформують 42-гу танкову бригаду її збройних сил у Литві.

Перед цим стало відомо, що Міноборони Німеччини зараз розробляє детальну систему фінансових, соціальних і кадрових стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

У Берліні говорили, що планують відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.