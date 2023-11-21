В армии Литвы обеспокоены уровнем расходов на создание новой дивизии

При сохранении нынешнего финансирования обороны полноценная дивизия Вооруженных сил Литвы может быть создана в 2035 году, что на пять лет позже, чем планируется.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главнокомандующий армией Вальдемарас Рупшис, сообщает LRT.

По его словам, чтобы полностью подготовить подразделение к 2030 году, в бюджете на ближайшие годы необходимо предусмотреть увеличение расходов на оборону, и без увеличения финансирования создание дивизии "займет время, а время – не наш союзник".

"Я буду реалистом – при нынешнем финансировании это 2035 год. Возможно, что в 2035 году мы достигнем полной боеспособности, но я оптимистично настроен на то, что политики действительно понимают, какое значение для нас это имеет, так что финансирование будет увеличено", – сказал Рупшис.

Он добавил, что после 2030 года у Литвы не будет боевых вертолетов, которые обычно поддерживают дивизию, но дивизия как единое целое будет способна действовать.

Главком армии Литвы отметил, что структура дивизии пересматривается, поскольку вооружение и боеприпасы, ранее предназначавшиеся для бригады Aukstaitija, отправили для помощи Украине.

"Если посмотреть на среднесрочные планы закупок, то мы не видим перспектив, что у нас получится к 2030 году обзавестись оружием для этой нашей третьей бригады Aukstaitija", – убежден Рупшис.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что приветствовал бы возможное решение Германии по ускорению размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.

Сообщалось, что Германия определилась с подразделениями, которые на постоянной основе сформируют 42-ю танковую бригаду ее вооруженных сил в Литве.

Перед этим стало известно, что Минобороны Германии сейчас разрабатывает детальную систему финансовых, социальных и кадровых стимулов для того, чтобы способствовать переводу войск на постоянное место дислокации в Литву в ближайшие месяцы.

В Берлине говорили, что планируют отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.