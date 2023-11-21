США осудили запуск Северной Кореей разведывательного спутника

Соединенные Штаты во вторник решительно осудили запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, осуществленного с "дерзким нарушением" санкций Совета безопасности ООН.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, сообщает "Европейская правда".

Уотсон напомнила, что КНДР запрещено использовать баллистические ракетные технологии, которые она применила для запуска спутника. Этот шаг, по ее словам, усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами.

"Призываем все страны осудить этот запуск и призываем КНДР сесть за стол серьезных переговоров. Двери для дипломатии не закрылись, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и вместо этого выбрать путь взаимодействия", – добавила представительница Белого дома.

Она сказала, что США "будут принимать все необходимые меры" для обеспечения безопасности своей территории и защиты региональных союзников – Южной Кореи и Японии.

Ранее Южная Корея и Япония сообщили о запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Северная Корея позже подтвердила запуск и заявила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

В течение этого года КНДР уже дважды пыталась вывести на орбиту собственный военный разведывательный спутник, но обе попытки – в мае и августе – завершались неудачей.

Южная Корея и США ранее выражали обеспокоенность подготовкой Северной Кореи к запуску шпионского спутника, указывая, что страна могла получать помощь от России после встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре.