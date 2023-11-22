Швеция стремится как можно скорее вступить в НАТО, чтобы предотвратить угрозу со стороны РФ

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна должна стать полноправным членом военного альянса НАТО как можно скорее, чтобы предотвратить угрозу со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

По его словам, он не может назвать конкретные сроки завершения процесса одобрения вступления Швеции в НАТО, но уверен, что Турция и Венгрия, которые медлят с ратификацией членства страны, в конце концов это сделают.

"Мы не хотим списывать РФ со счетов как угрозу, потому что она продемонстрировала доказательства своей выносливости (в Украине). Поэтому мы должны отвечать вызовам, и мы делаем это наилучшим образом, укрепляя наши национальные слабости и как можно быстрее становясь полностью интегрированными в НАТО", – отметил Йонсон.

Министр отметил, что Будапешт заверил Стокгольм, что Венгрия не будет последней страной, которая одобрит ратификацию. Он также выразил уверенность в будущем Швеции в НАТО.

"Мы сейчас в большей безопасности, чем были до того, как стремились к членству в НАТО, благодаря гарантиям безопасности, которые мы получили от США, Великобритании, Германии, Франции и других северных стран", – указал Йонсон.

По данным СМИ, в США считают, что Турция заинтересована в одобрении членства Швеции в НАТО на заседании министров иностранных дел стран-членов Альянса 28-29 ноября.

Ранее комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс из-за "отсутствия ясности по вопросу".

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай недавно заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган пообещал способствовать одобрению заявки, "пока наши партнеры относятся к нам положительно".