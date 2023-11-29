СМИ: Белый дом сообщил о миллиардных инвестициях некоторых штатов от помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена распространила в Конгрессе данные о том, какие штаты США получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, чтобы заручиться большей поддержкой республиканцев для голосования за помощь Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, которое получило доступ к документам.

Согласно им, Пенсильвания получила больше всех штатов – 2,364 миллиарда долларов в виде расходов и инвестиций на производство оружия и боеприпасов.

В то же время штат Техас, 18 из 25 представителей республиканцев которого проголосовали против помощи Украине, получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого вооружения, свидетельствуют данные.

Зато в штате Аризона, трое из шести представителей республиканцев которого проголосовали против помощи, получил 2,196 миллиарда долларов.

В последние дни администрация Байдена распространила среди законодателей в Конгрессе карты, демонстрирующие разбивку по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов, а также расходы на закупку боеприпасов и тактических транспортных средств.

В четырех штатах на этих картах – Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине – расположены производственные мощности, которые в совокупности получают контракты на общую сумму более 1 миллиарда долларов на свою продукцию, идущую в Украину.

Еще 18 миллиардов долларов контрактов распределены между производственными предприятиями, расположенными в более чем двух десятках других штатов.

Ранее в Белом доме заявили, что дополнительное финансирование для Украины и Израиля, с просьбой о котором президент Джо Байден обратился к Конгрессу, является "крайне необходимым".

Перед этим спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до праздников, однако есть условие.

Госдеп также оптимистически настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе, где он застрял уже почти два месяца.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.