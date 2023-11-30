Україна в ОБСЄ: Маємо показати РФ, що світ ніколи не втомиться захищати свободу

Очільник України в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк закликав напрацювати спільне бачення того, яким чином боротися із загрозами з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є.

"Зараз, коли Москва вважає, що демократію можна перемогти на полі бою, ми маємо показати, що світ ніколи не втомиться захищати свободу", – сказав він.

За його словами, світу необхідна вакцина після спроб РФ використовувати продовольство як геноцид, як і під час Голодомору 1930-х років, що також є нагадуванням про багато спроб Росії знищити ідентичність України.

"Масові бомбардування, знищення інфраструктури, вибух Каховської ГЕС, депортація та асиміляція дітей, заміновані поля, дегуманізація українців. Це свідчення геноцидних намірів РФ сьогодні", – наголосив Цимбалюк.

Він зазначив, що останні два роки довели, що ОБСЄ краще працює, якщо ігнорує російський шантаж та розмовляє з РФ з єдиною позицією – силою, яка заснована на моральному праві. Інакше, вказав посол України, РФ вимагатиме нових поступок.

"Абсолютно ясно – ми не можемо будувати майбутнє ОБСЄ з країною, яка викрадає майбутнє наших дітей. Ми як ніхто інший потребуємо миру, але не за будь-яку ціну. Російські війська повинні піти, необхідно відновити територіальну цілісність України", – заявив Цимбалюк.

Представник України також заявив, що на 10-й рік окупації Криму Росією у 2024 році ОБСЄ більше, ніж будь-коли потребує сильного керівництва, захисту своїх принципів, подальшої ізоляції зловмисних устремлінь РФ у цій організації та боротьби з російською агресією за всіма трьома вимірами.

"Поки акцент робиться на руйнуванні нашої демократії, шляхом втручання у вибори, кібератаками, маніпуляції громадською думкою, міграції та дезінформації, інституції ОБСЄ мають мандат, щоб напрацювати спільне бачення того, яким чином боротися із цими загрозами, зокрема та з російською загалом.

Раніше українська делегація залишила зал засідань міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати глава МЗС Росії Сергєй Лавров.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра Дмитра Кулеби від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на засідання главу МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Згодом глави МЗС країн Балтії та Польщі приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ. Також стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотують зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова. Не з’явився на засіданні і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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