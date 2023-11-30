Украина в ОБСЕ: Должны показать РФ, что мир никогда не устанет защищать свободу

Посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк призвал выработать общее видение того, каким образом бороться с угрозами со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на министерской встрече ОБСЕ в Скопье.

"Сейчас, когда Москва считает, что демократию можно победить на поле боя, мы должны показать, что мир никогда не устанет защищать свободу", – сказал он.

По его словам, миру необходима вакцина после попыток РФ использовать продовольствие как геноцид, как и во время Голодомора 1930-х годов, что также является напоминанием о многих попытках России уничтожить идентичность Украины.

"Массовые бомбардировки, уничтожение инфраструктуры, взрыв Каховской ГЭС, депортация и ассимиляция детей, заминированные поля, дегуманизация украинцев. Это свидетельство геноцидных намерений РФ сегодня", – подчеркнул Цимбалюк.

Он отметил, что последние два года доказали, что ОБСЕ лучше работает, если игнорирует российский шантаж и разговаривает с РФ с единственной позицией – силой, которая основана на моральном праве. Иначе, указал посол Украины, РФ будет требовать новых уступок.

"Совершенно ясно – мы не можем строить будущее ОБСЕ со страной, которая похищает будущее наших детей. Мы как никто другой нуждаемся в мире, но не любой ценой. Российские войска должны уйти, необходимо восстановить территориальную целостность Украины", – заявил Цимбалюк.

Представитель Украины также заявил, что на 10-й год оккупации Крыма Россией в 2024 году ОБСЕ больше, чем когда-либо нуждается в сильном руководстве, защите своих принципов, дальнейшей изоляции злонамеренных устремлений РФ в этой организации и борьбе с российской агрессией по всем трем измерениям.

"Пока акцент делается на разрушении нашей демократии, путем вмешательства в выборы, кибератаками, манипуляции общественным мнением, миграции и дезинформации, институты ОБСЕ имеют мандат, чтобы выработать общее видение того, каким образом бороться с этими угрозами, в частности и с российской в целом.

Ранее украинская делегация покинула зал заседаний министерской встречи ОБСЕ в Скопье, когда начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра Дмитрия Кулебы от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на заседание главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Впоследствии главы МИД стран Балтии и Польши присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ. Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда Лаврова. Не появился на заседании и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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