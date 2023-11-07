Коррупционный скандал в Португалии: президент принял отставку премьера

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза во вторник принял отставку премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала из-за разрешений на разработку месторождений полезных ископаемых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении канцелярии португальского президента.

После принятия отставки Кошты президент Португалии созывает на среду, 8 ноября, политические партии, представленные в парламенте, а на четверг, 9 ноября, – внеочередное собрание парламента, после которого выступит с обращением.

Вероятно, такой сценарий свидетельствует об объявлении досрочных парламентских выборов в Португалии. Отметим, что последнее голосование в парламент состоялось только в январе 2022 года, тогда большинство смогла получить левоцентристская Социалистическая партия Кошты.

Ранее стало известно, что в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьер-министра Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.

Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

По данным прокуратуры, в отношении Кошты будет проведено независимое расследование Верховным судом – высшей судебной инстанцией, которая имеет полномочия проводить расследования по делам высших должностных лиц государства.