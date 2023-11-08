Найбільша профспілка Німеччини розкритикувала оборонну політику уряду

Найбільша профспілка Німеччини IG Metall розкритикувала оборонну політику країни та вимагає, щоб контракти для військово-повітряних сил укладалися на внутрішньому ринку.

Як пише "Європейська правда", про це заявив представник IG Metall Юрген Кернер під час акції протесту на заводі Airbus, що розташований поблизу Мюнхена, повідомляє DPA.

Профспілка закликає до подальшого розвитку винищувача Eurofighter та бойового вертольота Tiger, що дозволило б відкрити робочі місця в Німеччині.

"Закупівля бойових літаків та гелікоптерів у США загрожує занепадом військової авіаційної промисловості Німеччини", – сказав Кернер.

За його словами, це також послабить цивільне авіабудування та матиме значні негативні наслідки для розвитку технологій та загрожує 100 тисячам висококваліфікованих робочих місць, що є на сьогодні.

Уряд Німеччини створив спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для модернізації німецької Бундесверу, з яких 40 млрд євро виділено на військово-повітряні сили.

Однак гроші платників податків йдуть до США, адже уряд замовив 35 бойових літаків F-35 в американської компанії Lockheed Martin, а також планує додаткові закупівлі.

Водночас європейський гелікоптер Tiger ризикує бути знятим з виробництва в Німеччині, адже Берлін має намір купувати новий транспортний вертоліт в компанії Boeing, а також розглядає можливість придбання американського бойового вертольота Apache.

Крім того, уряд не зміг залучити німецьку авіаційну промисловість до виробництва компонентів, подальшого розвитку та технічного обслуговування американських літаків, стверджують у профспілці.

Як зазначив менеджер мюнхенської філії IG Metall Даніеле Фрійя на противагу цьому, інші країни регулярно пов'язують великі закупівлі за кордоном із зобов'язаннями забезпечити виробництво та робочі місця у себе.

Раніше повідомляли, що німецький уряд має намір серйозно поставитися до цілей НАТО щодо витрат країн-членів Альянсу на свою оборону у вигляді 2% валового внутрішнього продукту.

Перед цим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про важливість зміцнення армії країни для здатності відбити потенційну агресію ворога.

Він закликав до нового менталітету в суспільстві перед обличчям криз, подібних до кризи на Близькому Сході – на його думку, існує небезпека війни в Європі.