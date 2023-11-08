Крупнейший профсоюз Германии раскритиковал оборонную политику правительства

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall раскритиковал оборонную политику страны и требует, чтобы контракты для военно-воздушных сил заключались на внутреннем рынке.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель IG Metall Юрген Кернер во время акции протеста на заводе Airbus, который расположен вблизи Мюнхена, сообщает DPA.

Профсоюз призывает к дальнейшему развитию истребителя Eurofighter и боевого вертолета Tiger, что позволило бы открыть рабочие места в Германии.

"Закупка боевых самолетов и вертолетов в США грозит упадком военной авиационной промышленности Германии", – сказал Кернер.

По его словам, это также ослабит гражданское авиастроение и будет иметь значительные негативные последствия для развития технологий и угрожает 100 тысячам высококвалифицированных рабочих мест, которые есть на сегодня.

Правительство Германии создало специальный фонд в размере 100 млрд евро для модернизации немецкого Бундесвера, из которых 40 млрд евро выделено на военно-воздушные силы.

Однако деньги налогоплательщиков идут в США, ведь правительство заказало 35 боевых самолетов F-35 у американской компании Lockheed Martin, а также планирует дополнительные закупки.

В то же время европейский вертолет Tiger рискует быть снятым с производства в Германии, ведь Берлин намерен покупать новый транспортный вертолет у компании Boeing, а также рассматривает возможность приобретения американского боевого вертолета Apache.

Кроме того, правительство не смогло привлечь немецкую авиационную промышленность к производству компонентов, дальнейшему развитию и техническому обслуживанию американских самолетов, утверждают в профсоюзе.

Как отметил менеджер мюнхенского филиала IG Metall Даниэле Фрия в противовес этому, другие страны регулярно связывают крупные закупки за рубежом с обязательствами обеспечить производство и рабочие места у себя.

Как ранее сообщалось, немецкое правительство намерено серьезно отнестись к целям НАТО по расходам стран-членов Альянса на свою оборону в виде 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о важности укрепления армии страны для способности отразить потенциальную агрессию.

Он призвал к новому менталитету в обществе перед лицом кризисов, подобных кризису на Ближнем Востоке – по его мнению, существует опасность войны в Европе.