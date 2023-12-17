МЗС повідомило деталі ДТП автобуса з українцями у Словаччині

Міністерство закордонних справ України підтвердило аварію автобуса з українцями поблизу населеного пункту Даргов у Словаччині та запевнило, що посольство надає їм консульську допомогу.

Про це "Європейській правді" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири. Усі – громадяни України.

Вісім українців отримали травми середнього ступеню тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає.

Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі.

Українські консули взаємодіють із словацькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, аби решта пасажирів прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником.

Нагадаємо, що автобус з України із 53 пасажирами сьогодні перекинувся в Словаччині.

Раніше дві жінки та 6-річна дитина загинули внаслідок аварії автобуса з українськими пасажирами, що сталася в польському селі Верешин Люблінського воєводства.

Перед цим у Венеції автобус упав із висоти близько 10 метрів і загорівся. Серед пасажирів були українці.

Загалом жертвою ДТП тоді стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.