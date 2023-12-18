СМИ: Глава ЦРУ проведет с Израилем и Катаром новые переговоры об освобождении заложников

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретится в понедельник с премьером Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и главой израильской разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа в Варшаве, чтобы обсудить потенциальную новую сделку по освобождению израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Axios сообщили двое американских и израильских чиновников.

По словам израильских чиновников, дальнейшее участие Бернса в переговорах является критически важным для заключения любого нового соглашения об освобождении заложников, ведь тот сыграл ключевую роль в заключении предыдущего соглашения, которое привело к освобождению более 100 заложников в ноябре.

Встреча в Варшаве происходит через три дня после того, как премьер Катара и директор Моссада Давид Барнеа встретились в Европе, чтобы попытаться возобновить непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, указывает издание.

Как говорится в публикации, чиновники Израиля ожидают, что на этот раз будет труднее договориться об условиях потенциального нового соглашения, ведь военная операция Израиля в Газе сейчас сосредоточена на увеличении давления на лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара, тогда как террористическая группировка стремится к прекращению огня, что оставляет мало места для переговоров.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг посоветовал Израилю прекратить широкомасштабную наземную кампанию в секторе Газа и перейти к более целенаправленной фазе в войне против террористической группировки ХАМАС.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.