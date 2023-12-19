Берлин проведет частичные перевыборы в Бундестаг из-за нарушений 2021 года

Конституционный суд Германии принял решение о проведении перевыборов в Бундестаг в почти полтысячи округов в Берлине из-за хаотичности избирательного процесса в немецкой столице два года назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило немецкое издание Spiegel.

Согласно решению суда, в день выборов, 26 сентября 2021 года, были допущены настолько серьезные недостатки, что в некоторых округах необходимо провести новое голосование.

По словам председательствующей судьи Дорис Кёниг, выборы необходимо повторить в 455 избирательных округах и связанных с ними почтовых избирательных участках.

Основанием для решения стала жалоба на пересмотр результатов выборов, поданная парламентской фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

В ноябре 2022 года Бундестаг голосами парламентских групп Социал-демократической партии, Зеленых и "свободных демократов" решил, что выборы должны быть частично повторены – в 327 из 2256 столичных избирательных округов и в 104 из 1507 почтовых избирательных округов.

В ХДС/ХСС требовали проведения повторных выборов в большем количестве округов – всего около тысячи – и подали жалобу о пересмотре результатов выборов в Федеральный конституционный суд.

В своем решении Второй сенат Федерального конституционного суда признал выборы недействительными еще в 31 округе и связанных с ними почтовых избирательных участках, в дополнение к решению Бундестага. Таким образом, жалоба о пересмотре результатов выборов была частично успешной.

Повторные выборы должны состояться в течение 60 дней. Последний возможный день – 11 февраля.

Маловероятно, что повторные выборы в Берлине полностью изменят баланс сил в Бундестаге. Однако они могут существенно ослабить результаты Левой партии.

В день выборов 2021 года на многих избирательных участках в Берлине царил хаос: людям приходилось долго ждать и стоять в очередях, бюллетени были неправильными или вообще отсутствовали.

Избирательные участки были вынуждены временно закрываться или оставались открытыми после официального времени закрытия. Из-за этих ошибок было подано более 1700 жалоб на результаты выборов.

26 сентября 2021 года в Берлине также выбирали депутатов местного парламента – Конституционный суд признал эти выборы недействительными из-за "серьезных системных недостатков" и многочисленных ошибок при голосовании.

В феврале этого года в Берлине прошли новые местные выборы, в результате которых на смену трехстороннему альянсу СДПГ, "Зеленых" и "Левых", который руководил с 2016 года, пришла черно-красная коалиция с участием ХДС и СДПГ и партия Шольца потеряла кресло мэра Берлина.