Прем'єр Іспанії зустрінеться з сепаратистами Каталонії попри обіцянку цього не робити

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує провести кілька зустрічей з ключовими лідерами каталонських сепаратистів Карлесом Пучдемоном і Оріолем Жункерасом для нормалізації відносин, хоча раніше очільник уряду публічно заперечував можливість такої зустрічі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Виступаючи на неформальному заході в Мадриді з нагоди майбутніх різдвяних свят, Санчес запевнив, що про результати майбутніх зустрічей з Пучдемоном і Жункерасом повідомлять публічно, і що не буде спроб щось приховати, як про це попереджали Народна партія та ультраправа партія Vox.

Хоча прем'єр не назвав конкретних дат та не повідомив, де відбудеться майбутня зустріч, джерела, близькі до його партії соціалістів, а також партії "Разом за Каталонію" (JxCat), запевнили, що це буде не в Іспанії, а в іншій країні ЄС.

За словами Санчеса, він планує провести "багато" зустрічей з Пучдемоном, який переховується від іспанського правосуддя з 2017 року за безпосередню участь у спробі сепаратизму в Каталонії, повідомляє El Periódico de Catalunya.

Прем'єр-міністр пояснив, що зустріч відбудеться після того, як іспанський парламент схвалить суперечливий закон про амністію учасників спроби відокремлення Каталонії у 2017 році, від якого виграє, зокрема, і Пучдемон.

Санчес також підкреслив, що це має відповідати його баченню включення каталонських сепаратистських партій JxCat і ERC в політичне життя парламенту Іспанії.

Раніше іспанський прем’єр стверджував, що в нього не заплановано жодної зустрічі з Пучдемоном.

Як відомо, Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи законодавців JxCat в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Серед них – і Карлес Пучдемон, тодішній регіональний лідер Каталонії, який організував заборонений референдум, а потім проголосив короткочасну декларацію про незалежність, що спричинило найгіршу політичну кризу в Іспанії за останні десятиліття.

Після провалу спроби незалежності Пучдемон утік до Бельгії, щоб уникнути кримінального переслідування. Амністія ж дозволить йому повернутися в Іспанію.

Іспанська права опозиція вкрай вороже ставиться до Пучдемона й активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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