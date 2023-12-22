В Бельгии от падения рождественской елки на площади погибла женщина

В результате падения большой елки в бельгийском городе Ауденарде в четверг вечером погибла женщина и два человека получили травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Reuters со ссылкой на местные власти.

Записи камер наблюдения бельгийских СМИ показали, как ярко освещенная 20-метровая елка медленно наклонилась, а затем упала рядом с рождественской ярмаркой возле карусели на городской площади.

Представитель прокурора провинции Восточная Фландрия сообщил, что жертвой стала 63-летняя женщина из Ауденарде. Две женщины, находившиеся на том же месте, получили легкие ранения.

"Расследование сосредоточится на том, должным ли образом закрепили дерево, а также изучит влияние погодных условий", – сказал он.

Шторм Пиа, который в четверг нарушил движение транспорта в Великобритании и Нидерландах, также бушует и в западной Бельгии, где метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности для прибрежных районов.

Ранее сообщалось, что в ключевом аэропорту Амстердама, который является важным международным хабом для пересадок, из-за непогоды отменили или отложили более тысячи рейсов.

До этого стало известно, что норвежский круизный лайнер MS Maud пострадал от отключения электроэнергии из-за того, что в Северном море волна разбила окна на мостике, в результате чего судно потеряло способность к навигации.

Перед этим предупреждали, что британские острова во вторник накроет сильный шторм, что может осложнить логистику и вызвать перебои с электроснабжением.