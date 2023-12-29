Переговоры Молдовы с ЕС о вступлении возглавит один из ее вице-премьеров

Молдавский премьер-министр Дорин Речан объявил, что главным переговорщиком с Европейским Союзом на переговорах о вступлении будет один из вице-премьеров.

Об этом Речан рассказал в эфире передачи на канале NordNews, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Премьер Молдовы подтвердил, что переговоры со стороны Кишинева о вступлении в Европейский Союз будут вестись на уровне вице-премьера.

"Это важно не только с политической точки зрения, но и с организационной и операционной точек зрения. Этот человек должен взаимодействовать и сотрудничать, задействовать ресурсы из разных других министерств и агентств. Главному переговорщику, которым будет вице-премьер, будет помогать Бюро евроинтеграции, состав которого уже утвердили", – добавил он.

Речан также объявил, что в январе правительство Молдовы начнет скрининг – то есть проверку законодательства на соответствие праву Европейского Союза, что является частью переговорного процесса.

Хотя в молдавском правительстве присутствуют четыре вице-премьер-министра, только один – министр иностранных дел Нику Попеску – отвечает за вопросы европейской интеграции. В ноябре он возглавил новосозданное Бюро европейской интеграции Молдовы.

Напомним, 14 декабря Европейский совет поддержал открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Молдовская президентка Майя Санду ранее выразила надежду, что переговоры о членстве Молдовы в ЕС завершатся до 2030 года.