Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на дорогах и перебои с электроэнергией

На севере Англии сильный снегопад парализовал автодороги, а также обесточил более 2 500 потребителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на представителей власти.

Грузовики застряли в снегу, заблокировав автомагистрали, тогда как водители жалуются, что они были вынуждены искать место для ночлега вдоль своих маршрутов или в автомобилях.

Пожарно-спасательная служба графства Камбрия заявила, что работала всю ночь, чтобы извлечь водителей из автомобилей, застрявших в глубоком снегу.

Суперинтендант полиции Камбрии Энди Уилкинсон сказал, что шторм оказался сильнее, чем прогнозировалось, и людей призвали в воскресенье не ездить в графство.

Метеорологическое агентство Великобритании объявило предупреждение о гололедице в некоторых районах центрального региона Мидлендс, в большей части северного и центрального Уэльса, а также в восточной Шотландии с вечера воскресенья до полудня понедельника.

В субботу утром аэропорт в Глазго, что в Шотландии, приостанавливал работу из-за сильного снегопада, также отменили некоторые железнодорожные рейсы.

В воскресенье в аэропорту нидерландского Амстердама "Схипхол" из-за приближения непогоды уже отменили более сотни рейсов на вторую половину дня.

Напомним, ранее движение всего транспорта в Баварии было парализовано из-за сильных снегопадов и гололеда.

За несколько дней до этого зима пришла на запад Германии, из-за сложной ситуации на дорогах погибли два человека.