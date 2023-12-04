У Єврокомісії є "питання" до іспанського законопроєкту про амністію

Єврокомісар юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що у нього є "питання" щодо законопроєкту про амністію для каталонських сепаратистів, який збираються ухвалити в Іспанії.

Його слова наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

З цією заявою єврокомісар виступив після зустрічі з іспанським міністром юстиції Феліксом Боланьйосом минулого тижня.

"У мене була дуже хороша зустріч, яка підтвердила, що ми організуємо дуже хороший діалог протягом усього процесу", – зазначив Рейндерс.

Він нагадав, що аналіз Єврокомісії щодо іспанського проєкту закону "буде лише тоді, коли Конгрес схвалить остаточний текст поточного законопроєкту".

"Звичайно, у нас є питання… Поки що я дуже вдячний за хороший діалог, який складається з деяких питань, які ми хочемо поставити іспанській владі, і ми, безумовно, отримаємо багато відповідей на них", – сказав Рейндерс, не уточнивши, що це за питання.

Комісар ухилився від відповіді на питання, чи проведе він ще одну зустріч з Боланьйосом сьогодні в Брюсселі, де зібралися міністри юстиції країн ЄС.

Сам Боланьйос після зустрічі минулого тижня з посадовцями ЄС заявив, що Брюссель не має "жодних занепокоєнь" щодо законопроєкту про амністію.

Нагадаємо, лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Минулими вихідними протести поновилися.

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