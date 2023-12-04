У Еврокомиссии "есть вопросы" к испанскому законопроекту об амнистии

Еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс заявил, что у него "есть вопросы" по законопроекту об амнистии для каталонских сепаратистов, который собираются принять в Испании.

Его слова приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

С этим заявлением еврокомиссар выступил после встречи с испанским министром юстиции Феликсом Боланьосом на прошлой неделе.

"У меня была очень хорошая встреча, которая подтвердила, что мы организуем очень хороший диалог на протяжении всего процесса", – отметил Рейндерс.

Он напомнил, что анализ Еврокомиссии по испанскому проекту закона "будет только тогда, когда Конгресс одобрит окончательный текст текущего законопроекта".

"Конечно, у нас есть вопросы... Пока что я очень благодарен за хороший диалог, который состоит из некоторых вопросов, которые мы хотим задать испанским властям, и мы, безусловно, получим много ответов на них", – сказал Рейндерс, не уточнив, что это за вопросы.

Комиссар уклонился от ответа на вопрос, проведет ли он еще одну встречу с Боланьосом сегодня в Брюсселе, где собрались министры юстиции стран ЕС.

Сам Боланьос после встречи на прошлой неделе с чиновниками ЕС заявил, что у Брюсселя нет "никаких беспокойств" относительно законопроекта об амнистии.

Напомним, лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. 13 ноября партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за спорного предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. В минувшие выходные протесты возобновились.

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