Прем'єр Іспанії виправдався за зустріч своєї партії з каталонськими сепаратистами у Швейцарії

Прем’єр Іспанії Педро Санчес згадав про зустріч колишнього очільника уряду країни Хосе Аснара з терористичним угрупованням ETA, що боролося за незалежність Країни Басків, виправдовуючись за зустріч у Швейцарії його партії соціалістів з каталонськими сепаратистами із Junts.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі радіо Cadena SER, повідомляє El Pais.

"Уряд Аснара, підкреслюю, уряд, а не політична партія, зустрівся з (баскським) терористичним угрупуванням ЕТА, щоб вирішити проблему насильства, яке фактично завдавало шкоди нашій демократії та спричинило стільки страждань", – зазначив Санчес.

За його словами, це ставить перед дзеркалом політичне праве крило, яке "завжди шукає будь-який політичний привід", щоб перешкодити його "благородним цілям".

"А це співіснування, з одного боку, і подолання територіальної суперечки, яка спричинила стільки болю в каталонському та іспанському суспільстві", – резюмував Санчес.

Раніше єврокомісар юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що у нього є "питання" щодо законопроєкту про амністію для каталонських сепаратистів, який збираються ухвалити в Іспанії.

Нагадаємо, лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Минулими вихідними протести поновилися.

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