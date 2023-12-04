Премьер Испании оправдался за встречу своей партии с каталонскими сепаратистами в Швейцарии

Премьер Испании Педро Санчес вспомнил о встрече бывшего главы правительства страны Хосе Аснара с террористической группировкой ETA, которая боролась за независимость Страны Басков, оправдываясь за встречу в Швейцарии его партии социалистов с каталонскими сепаратистами из Junts.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире радио Cadena SER, сообщает El Pais.

"Правительство Аснара, подчеркиваю, правительство, а не политическая партия, встретилось с (баскской) террористической группировкой ЭТА, чтобы решить проблему насилия, которое фактически наносило ущерб нашей демократии и вызвало столько страданий", – отметил Санчес.

По его словам, это ставит перед зеркалом политическое правое крыло, которое "всегда ищет любой политический повод", чтобы помешать его "благородным целям".

"А это сосуществование, с одной стороны, и преодоление территориального спора, который вызвал столько боли в каталонском и испанском обществе", – резюмировал Санчес.

Ранее еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс заявил, что у него "есть вопросы" относительно законопроекта об амнистии для каталонских сепаратистов, который собираются принять в Испании.

Напомним, лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. 13 ноября партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за спорного предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии. В минувшие выходные протесты возобновились.

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