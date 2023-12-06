Німецькі "Ліві" офіційно розпустили парламентську фракцію після виходу "подруги Путіна"

Ліва партія Німеччини в середу, 6 грудня, офіційно розпустила фракцію в Бундестазі після рішення однієї з найвідоміших її представниць Сари Вагенкнехт створити власний політичний проєкт, до якого долучився десяток депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ліві" після розпуску фракції залишаться в німецькому парламенті, але втрачають фінансову підтримку і будуть змушені ліквідувати активи та звільнити персонал. Парламентські права її членів також будуть обмежені.

"Це, безумовно, історичний поворотний момент і, звичайно, гірка поразка", – сказав співголова вже розпущеної фракції Дітмар Барч.

Він додав, що має на меті відновити фракцію Лівої партії за допомогою успішного виступу на наступних федеральних виборах у 2025 році. Та за останніми опитуваннями "ліві" набирають лише 3%, що значно нижче порогу, необхідного для проходження до парламенту.

Розпуск фракції Лівої партії відбувся після того, як Сара Вагенкнехт у жовтні оголосила про створення власного популістського проєкту, до якого долучились дев'ятеро її однопартійців. Без них депутатів для існування фракції було недостатньо.

Хоча ці дев’ятеро не мали наміру одразу виходити з фракції "Лівих", керівництво останньої такий варіант не влаштовував.

Сара Вагенкнехт активно виступає проти військової допомоги Україні. Вона не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну". А її соратники кажуть, що не бачать Україну членом ЄС у відносно близькому майбутньому.

Докладно про Сару Вагенкнехт і її шанси впливати на політику Німеччини у майбутньому – у статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.