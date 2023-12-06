Немецкие "Левые" распустили парламентскую фракцию после выхода "подруги Путина"

Левая партия Германии в среду, 6 декабря, официально распустила фракцию в Бундестаге после решения одной из самых известных ее представительниц Сары Вагенкнехт создать собственный политический проект, к которому присоединился десяток депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Левые" после роспуска фракции останутся в немецком парламенте, но теряют финансовую поддержку и будут вынуждены ликвидировать активы и уволить персонал. Парламентские права ее членов также будут ограничены.

"Это, безусловно, исторический поворотный момент и, конечно, горькое поражение", – сказал сопредседатель уже распущенной фракции Дитмар Барч.

Он добавил, что имеет целью восстановить фракцию Левой партии с помощью успешного выступления на следующих федеральных выборах в 2025 году. Но по последним опросам "левые" набирают лишь 3%, что значительно ниже порога, необходимого для прохождения в парламент.

Роспуск фракции Левой партии состоялся после того, как Сара Вагенкнехт в октябре объявила о создании собственного популистского проекта, к которому присоединились девять ее однопартийцев. Без них депутатов для существования фракции было недостаточно.

Хотя эти девять не намеревались сразу выходить из фракции "Левых", руководство последней такой вариант не устраивал.

Сара Вагенкнехт активно выступает против военной помощи Украине. Она не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, но не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну". А ее соратники говорят, что не видят Украину членом ЕС в относительно близком будущем.

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.