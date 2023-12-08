Туск подтвердил намерения присоединить Польшу к Европейской прокуратуре

Кандидат в премьер-министры от польской оппозиции Дональд Туск подтвердил, что одним из первых решений правительства во главе с ним будет присоединение Польши к Европейской прокуратуре.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР, Туск сказал журналистам после представления состава правительства.

По словам вероятного будущего премьера Польши, сразу после назначения его правительство приступит к работе с "почасовым сценарием на ближайшие дни и недели".

Он упомянул, что одним из первых шагов его правительства станет присоединение Польши к Европейской прокуратуре, не уточнив подробностей.

Европейская прокуратура (EPPO) является независимой децентрализованной прокуратурой ЕС, которая уполномочена расследовать, преследовать и привлекать к ответственности лиц, виновных в преступлениях, влияющих на бюджет ЕС.

Будущий министр юстиции Польши Адам Боднар ранее говорил, что присоединение Польши к EPPO позволит разблокировать миллиарды, замороженные ЕС из-за беспокойства относительно демократических стандартов в стране.

Он также надеялся, что прокуроры EPPO приедут в Польшу и будут расследовать случаи возможного нецелевого использования средств ЕС в некоторых государственных учреждениях.

Дональд Туск также официально представил состав своего правительства, которое уже на следующей неделе может получить одобрение Сейма.

Как известно, 11 декабря польский Сейм будет голосовать за вотум доверия правительству во главе с Матеушем Моравецким. Когда, как ожидается, он не получит вотума доверия, парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.