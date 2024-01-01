У центрі Праги через новорічний феєрверк загорівся дах будинку

Після опівночі в центрі Праги три підрозділи пожежників прибули на гасіння спричиненої феєрверком пожежі на терасі на даху будинку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Жителі вулиці Неказанка в центрі Праги повідомили про полум'я, що виривалося з верхнього поверху будинку після опівночі. Пожежники відправили на місце події підрозділи з трьох станцій, а також поліцію і швидку допомогу.

Поліція перекрила вулицю. Пожежники діяли зсередини будівлі та з автомобільної драбини. Вогонь швидко взяли під контроль одним струменем води.

"Це була пожежа декоративної трави на терасі нежитлового приміщення, спричинена піротехнічними засобами. Вогонь поширився на всю терасу. Збитки оцінюються в 100 000 крон", – повідомив речник пожежної служби Мартін Кавка.

Обставини пожежі все ще з'ясовує слідчий.

У Франції за новорічну ніч спалили понад 700 авто, поліція затримала майже 400 осіб. Попри це, ніч вважають відносно спокійною.

У Нідерландах щонайменш одна людина загинула і десятки постраждали через інциденти з піротехнікою, одна людина загинула також у Німеччині.

У Берліні за хуліганські витівки з феєрверками затримали понад 230 осіб.