В центре Праги из-за новогоднего фейерверка загорелась крыша дома

После полуночи в центре Праги три подразделения пожарных прибыли на тушение вызванного фейерверком пожара на террасе на крыше дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Жители улицы Неказанка в центре Праги сообщили о пламени, которое вырывалось с верхнего этажа дома после полуночи. Пожарные отправили на место происшествия подразделения из трех станций, а также полицию и скорую помощь.

Полиция перекрыла улицу. Пожарные действовали изнутри здания и с автомобильной лестницы. Огонь быстро взяли под контроль одной струей воды.

"Это был пожар декоративной травы на террасе нежилого помещения, вызванный пиротехническими средствами. Огонь распространился на всю террасу. Убытки оцениваются в 100 000 крон", – сообщил представитель пожарной службы Мартин Кавка.

Обстоятельства пожара все еще выясняет следователь.

Во Франции за новогоднюю ночь сожгли более 700 автомобилей, полиция задержала почти 400 человек. Несмотря на это, ночь считают относительно спокойной.

В Нидерландах по меньшей мере один человек погиб и десятки пострадали из-за инцидентов с пиротехникой, один человек погиб также в Германии.

В Берлине за хулиганские выходки с фейерверками задержали более 230 человек.