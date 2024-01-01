В Германии продлили усиленную охрану Кельнского собора

В Германии полиция продолжит усиленно охранять знаменитый кафедральный собор в Кельне до дальнейших распоряжений несмотря на то, что празднование Нового года прошло без инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

"В соборе будут продолжаться проверки безопасности. Как долго продлятся эти меры, пока решается", – отметил представитель полиции.

По его словам, правоохранители будут и в дальнейшем находиться возле собора.

Незадолго до Рождества полиция получила информацию о возможном плане исламистского нападения на Кельнский собор в новогоднюю ночь, что привело к усилению мер безопасности вокруг знаменитой достопримечательности.

Незадолго до Рождества полиция получила информацию о возможном плане исламистского нападения на Кельнский собор в новогоднюю ночь, что привело к усилению мер безопасности вокруг знаменитой достопримечательности.

Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.

В новогоднюю ночь полиция взяла под стражу еще троих подозреваемых в связи с возможными планами нападения на Кельнский собор.

Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.