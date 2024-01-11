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Уряд Фінляндії закликають вигадати довгострокове рішення щодо кордону з Росією

Четвер, 11 січня 2024, 14:56

Уряд Фінляндії закликають знайти більш комплексне і постійне рішення щодо кордону з Росією на випадок, якщо гібридний тиск з використанням мігрантів продовжиться.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це заявив канцлер юстиції – спеціальний посадовець у Фінляндії, що здійснює найвищий нагляд за відповідністю урядових рішень закону.

Він зазначив, що з правової точки зору з останнім рішенням про закриття кордону немає проблем.

Четверо шукачів притулку пробрались до Фінляндії попри закритий кордон з Росією

Водночас посадовець закликає міністерство внутрішніх справ швидко підготувати довгострокове рішення для подальшого реагування на гібридну спецоперацію Росії та централізації механізму подання заявок на притулок і винести його на розгляд уряду і парламенту.

Прем'єр Фінляндії перед цим теж визнав, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку зі ситуацією. 

Як відомо, вранці у п’ятницю уряд вчергове продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого.

Цей захід діє майже безперервно з 30 листопада і став реакцією Гельсінкі на те, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати на виїзд шукачів притулку. При цьому є свідчення, що контрабандисти всіляко заохочують зацікавлених їхати цим маршрутом, а представники російських владних структур фактично супроводжують людей на шляху до фінського кордону. 

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".

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Фінляндія шантаж мігрантами