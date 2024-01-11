Уряд Фінляндії закликають вигадати довгострокове рішення щодо кордону з Росією

Уряд Фінляндії закликають знайти більш комплексне і постійне рішення щодо кордону з Росією на випадок, якщо гібридний тиск з використанням мігрантів продовжиться.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це заявив канцлер юстиції – спеціальний посадовець у Фінляндії, що здійснює найвищий нагляд за відповідністю урядових рішень закону.

Він зазначив, що з правової точки зору з останнім рішенням про закриття кордону немає проблем.

Водночас посадовець закликає міністерство внутрішніх справ швидко підготувати довгострокове рішення для подальшого реагування на гібридну спецоперацію Росії та централізації механізму подання заявок на притулок і винести його на розгляд уряду і парламенту.

Прем'єр Фінляндії перед цим теж визнав, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку зі ситуацією.

Як відомо, вранці у п’ятницю уряд вчергове продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого.

Цей захід діє майже безперервно з 30 листопада і став реакцією Гельсінкі на те, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати на виїзд шукачів притулку. При цьому є свідчення, що контрабандисти всіляко заохочують зацікавлених їхати цим маршрутом, а представники російських владних структур фактично супроводжують людей на шляху до фінського кордону.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".