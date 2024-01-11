Правительство Финляндии призывают придумать долгосрочное решение по границе с Россией

Правительство Финляндии призывают найти более комплексное и постоянное решение относительно границы с Россией на случай, если гибридное давление с использованием мигрантов продолжится.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом заявил канцлер юстиции Туомас Пьоусти – специальный чиновник в Финляндии, осуществляющий высший надзор за соответствием правительственных решений закону.

Он отметил, что с правовой точки зрения с последним решением о закрытии границы нет проблем.

В то же время канцлер призывает Министерство внутренних дел быстро подготовить долгосрочное решение для дальнейшего реагирования на гибридную спецоперацию России и централизации механизма подачи заявок на убежище и вынести его на рассмотрение правительства и парламента.

Премьер Финляндии перед этим тоже признал, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Как известно, утром в пятницу правительство в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля.

Эта мера действует почти непрерывно с 30 ноября и стала реакцией Хельсинки на то, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать на выезд искателей убежища. При этом есть свидетельства, что контрабандисты всячески поощряют заинтересованных ехать этим маршрутом, а представители российских властных структур фактически сопровождают людей на пути к финской границе.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".