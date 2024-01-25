Данія розслідуватиме причетність своїх сил до авіаударів по Лівії із загибеллю цивільних

Міністерство оборони Данії заявило, що розпочне перевірку після того, як з'явилися докази участі військово-повітряних сил країни в авіаударах по Лівії в 2011 році, внаслідок яких загинуло 14 цивільних осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Згідно із оприлюдненими документами, данські військово-повітряні сили ще в 2012 році в приватному порядку дійшли висновку, що дві атаки за участю винищувачів F-16 країни були пов'язані зі звітами про жертви серед цивільного населення від ООН, ЗМІ та правозахисних груп. Однак тоді це визнання не було оприлюднене.

Видання зазначає, що йдеться про авіаудар по місту Сурман, внаслідок якого загинули 12 цивільних осіб, в тому числі п'ятеро дітей.

Один із вцілілих після атаки заявив, що це був житловий комплекс, який належав лівійському урядовцю у відставці, але у НАТО тоді сказали, що це була "легітимна військова ціль", незважаючи на повідомлення про загибель людей, що не беруть участі у бойових діях.

Також йдеться про бомбардування житлового будинку в Сирті, жертвами якого стали двоє осіб – чоловік і жінка на п’ятому місяці вагітності. Незважаючи на непідтверджені повідомлення про снайперів на даху, після удару виникли питання про те, чи була б атака пропорційною, враховуючи, що загинули цивільні особи.

Міністерство оборони Данії у своїй заяві зазначило, що, незважаючи на те, що події відбулися багато років тому, відомство розпочало перевірку.

"Міністр оборони звернувся до оборонного командування з проханням оцінити, чи свідчать зазначені документи про те, що були наслідки такого масштабу, який вимагав би розслідування в рамках коаліції або НАТО", – додали в міністерстві.

Водночас видання наводить заяву офіційного представника НАТО, який сказав, що лівійська кампанія була проведена з "безпрецедентною точністю" і що "було вжито виняткових заходів для мінімізації ризиків для цивільного населення".

Хоча посадовець визнав, що ризики "ніколи не можуть бути нульовими", він наполягав на тому, що всі об'єкти, які піддавалися ударам під час операції, були "законними військовими цілями".

НАТО не має безпосередніх доказів жертв серед цивільного населення, оскільки солдатам альянсу не дозволяли оглядати місця обстрілів, додав він.

Десять країн брали участь у бомбардуваннях в рамках операції під проводом НАТО Unified Protector в Лівії, яка тривала шість місяців, починаючи з 31 березня 2011 року.

Вона допомогла повалити диктатора Муаммара Каддафі, але також поклала початок тривалому періоду нестабільності в північноафриканській країні, яка після періоду громадянської війни залишається розділеною.

Окрім Данії, в бомбардуваннях цілей в Лівії брали участь США, Велика Британія, Франція, Бельгія, Канада, Італія, Норвегія, а також Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

На той час НАТО очолював данець Андерс Фог Расмуссен.

Варто зазначити, що зараз адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

Крім того, у ніч проти 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену. З британського боку в операції були задіяні чотири винищувачі Typhoon і два танкери Voyager.