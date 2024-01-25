Дания будет расследовать причастность своих сил к авиаударам по Ливии с гибелью гражданских

Министерство обороны Дании заявило, что начнет проверку после того, как появились доказательства участия военно-воздушных сил страны в авиаударах по Ливии в 2011 году, в результате которых погибло 14 гражданских лиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Согласно обнародованным документам, датские военно-воздушные силы еще в 2012 году в частном порядке пришли к выводу, что две атаки с участием истребителей F-16 страны были связаны с отчетами о жертвах среди гражданского населения от ООН, СМИ и правозащитных групп. Однако тогда это признание не было обнародовано.

Издание отмечает, что речь идет об авиаударе по городу Сурман, в результате которого погибли 12 гражданских лиц, в том числе пятеро детей.

Один из выживших после атаки заявил, что это был жилой комплекс, который принадлежал ливийскому чиновнику в отставке, но в НАТО тогда сказали, что это была "легитимная военная цель", несмотря на сообщения о гибели людей, не участвующих в боевых действиях.

Также речь идет о бомбардировке жилого дома в Сирте, жертвами которой стали два человека – мужчина и женщина на пятом месяце беременности. Несмотря на неподтвержденные сообщения о снайперах на крыше, после удара возникли вопросы о том, была ли бы атака пропорциональной, учитывая, что погибли гражданские лица.

Министерство обороны Дании в своем заявлении отметило, что, несмотря на то, что события произошли много лет назад, ведомство начало проверку.

"Министр обороны обратился к оборонному командованию с просьбой оценить, свидетельствуют ли указанные документы о том, что были последствия такого масштаба, который требовал бы расследования в рамках коалиции или НАТО", – добавили в министерстве.

В то же время издание приводит заявление официального представителя НАТО, который сказал, что ливийская кампания была проведена с "беспрецедентной точностью" и что "были приняты исключительные меры для минимизации рисков для гражданского населения".

Хотя чиновник признал, что риски "никогда не могут быть нулевыми", он настаивал на том, что все объекты, которые подвергались ударам во время операции, были "законными военными целями".

НАТО не имеет непосредственных доказательств жертв среди гражданского населения, поскольку солдатам альянса не разрешали осматривать места обстрелов, добавил он.

Десять стран участвовали в бомбардировках в рамках операции под руководством НАТО Unified Protector в Ливии, которая длилась шесть месяцев, начиная с 31 марта 2011 года.

Она помогла свергнуть диктатора Муаммара Каддафи, но также положила начало длительному периоду нестабильности в североафриканской стране, которая после периода гражданской войны остается разделенной.

Кроме Дании, в бомбардировках целей в Ливии участвовали США, Великобритания, Франция, Бельгия, Канада, Италия, Норвегия, а также Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

В то время НАТО возглавлял датчанин Андерс Фог Расмуссен.

Стоит отметить, что сейчас администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

Как сообщалось, в ночь на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена. С британской стороны в операции были задействованы четыре истребителя Typhoon и два танкера Voyager.