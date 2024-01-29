В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на вулицю проти законопроєкту про амністію

Десятки тисяч людей протестували в неділю в Мадриді проти урядового законопроєкту про амністію каталонських сепаратистів, в обмін на який прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес отримав достатньо голосів для підтримки свого кабміну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

За оцінками поліції, на демонстрації вийшли 45 тисяч осіб, які зібралися на центральній в столиці Площі Іспанії. Мітинг організувала консервативна опозиційна "Народна партія" (PP).

AFP

Учасники тримали численні прапори Іспанії та ЄС, а також плакати з написами "Ні амністії" та "Санчес – зрадник". На демонстрації були присутні лідер PP Альберто Нуньєс Фейхоо, експрем'єр Маріано Рахой та президентка Мадридського регіону Ізабель Діас Аюсо.

Нуньєс Фейхоо заявив, що більшість в країні відкидає угоду про амністію, і під час мітингу він звернувся до прихильників, заявивши, що "ніхто не буде нав'язувати нам країну, за яку ми не голосували".

Законопроєкт буде розглянутий у нижній палаті парламенту Іспанії у вівторок.

Раніше повідомляли, що уряд Іспанії та каталонські партії домовились про внесення змін до проєкту закону про амністію сепаратистів, в обмін на який прем'єр-міністр країни Педро Санчес отримав достатньо голосів для підтримки свого кабміну.

Згідно з домовленостями, сепаратистів зможуть судити за злочин тероризму тільки в тому разі, "якщо він пов'язаний із серйозним порушенням прав людини".

Ці зміни, як очікується, забезпечать додатковий захист сепаратистам, причетним до невдалої спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році, зокрема голові сепаратистської партії JxCat Карлесу Пучдемону, який на той час був регіональним лідером Каталонії.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій JxCat та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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