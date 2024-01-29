В Испании десятки тысяч людей вышли на улицу против законопроекта об амнистии

Десятки тысяч людей протестовали в воскресенье в Мадриде против правительственного законопроекта об амнистии каталонских сепаратистов, в обмен на который премьер-министр Испании Педро Санчес получил достаточно голосов для поддержки своего кабмина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

По оценкам полиции, на демонстрации вышли 45 тысяч человек, которые собрались на центральной в столице Площади Испании. Митинг организовала консервативная оппозиционная "Народная партия" (PP).

AFP

Участники держали многочисленные флаги Испании и ЕС, а также плакаты с надписями "Нет амнистии" и "Санчес – предатель". На демонстрации присутствовали лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо, экс-премьер Мариано Рахой и президент Мадридского региона Изабель Диас Аюсо.

Нуньес Фейхоо заявил, что большинство в стране отвергает соглашение об амнистии, и во время митинга он обратился к сторонникам, заявив, что "никто не будет навязывать нам страну, за которую мы не голосовали".

Законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента Испании во вторник.

Ранее сообщалось, что правительство Испании и каталонские партии договорились о внесении изменений в проект закона об амнистии сепаратистов, в обмен на который премьер-министр страны Педро Санчес получил достаточно голосов для поддержки своего кабмина.

Согласно договоренностям, сепаратистов смогут судить за преступление терроризма только в том случае, "если оно связано с серьезным нарушением прав человека".

Эти изменения, как ожидается, обеспечат дополнительную защиту сепаратистам, причастным к неудачной попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году, в частности главе сепаратистской партии JxCat Карлесу Пучдемону, который в то время был региональным лидером Каталонии.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий JxCat и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов прошлого года.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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