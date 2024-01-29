ЄС засудив атаку безпілотника по базі США в Йорданії, закликав до деескалації

Європейський Союз засудив атаки на американську військову базу в Йорданії напередодні, в результаті яких загинули троє військовослужбовців США.

Таку позицію 29 січня озвучив речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС рішуче засуджує атаки на сили США на йордансько-сирійському кордоні", – заявив Стано, висловивши співчуття постраждалим американським військовим.

Представник Єврокомісії наголосив на важливості "запобігти подальшій дестабілізації". "ЄС і далі працюватиме в регіоні та закликає до деескалації", – додав він.

Напередодні стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.