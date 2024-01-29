ЕС осудил атаку беспилотника по базе США в Иордании, призвал к деэскалации

Европейский Союз осудил атаки на американскую военную базу в Иордании накануне, в результате которых погибли трое военнослужащих США.

Такую позицию 29 января озвучил представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"ЕС решительно осуждает атаки на силы США на иорданско-сирийской границе", – заявил Стано, выразив соболезнования пострадавшим американским военным.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность "предотвратить дальнейшую дестабилизацию". "ЕС и дальше будет работать в регионе и призывает к деэскалации", – добавил он.

Накануне стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.