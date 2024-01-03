В Праге полиция перекрывала центральную улицу из-за подозрительного предмета

В чешской столице Праге полиция проводила частичную эвакуацию на Парижской улице в центре города из-за подозрительного предмета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу чешской полиции в Twitter (X).

"Улица Парижская сейчас частично перекрыта. Причиной стало обнаружение брошенного багажа перед одним из магазинов. Мы ждем взрывотехников с пиротехнической группой. Проводится эвакуация из близлежащих зданий", – отметили правоохранители.

Впоследствии в пресс-службе сообщили, что после обследования оставленного багажа не было обнаружено ничего опасного.

Парижская улица находится в историческом районе Праги Старый город.

Она расположена недалеко от главного здания философского факультета Карлова университета, где 21 декабря произошло массовое убийство. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

В найденном позже письме нападавшего обнаружили его признание в убийстве еще двух человек за неделю до этого – мужчины с младенцем, которых застрелили на прогулке.

Факультет университета Праги, где произошла стрельба, отменил занятия до конца января.